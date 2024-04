Nba, chiusa la stagione regolare: i Thunder primi a Ovest, i Bucks di Gallinari terzi a Est

Gli Oklahoma City Thunder sono primi a Ovest, undici anno dopo la loro ultima volta. I Phoenix Suns entrano direttamente nei play off. A Est i New York Knicks sono secondi dietro alla schiacciasassi Boston, superando I Milwaukee Bucks di Danilo Gallinari proprio all’ultima giornata. Al play In il primo turno sarà un’elettrizzante Philadelphia contro Miami, chi vince affronterà proprio i newyorkesi nel tabellone principale. La stagione regolare di Nba si chiude con questi (e altri) verdetti. I Los Angeles Lakers espugnano New Orleans battendo i Pelicans che ritroveranno tra pochi giorni nel primo turno dei play-in. Tripla doppia di uno scatenato LeBron James (28 punti, 11 rimbalzi e 17 assist) con 30 punti ed 11 rimbalzi di Anthony Davis.

Le statistiche di stagione regolare

Per il “re” è la 21esima stagione consecutiva chiusa con 25+ punti segnati e 15+ rimbalzi presi in stagione regolare. Per quanto riguarda i leader statistici del 2023/24, Luka Doncic è il miglior marcatore con 33.9 punti di media (primo titolo di capo cannoniere nella sua carriera), Domantas Sabonis il miglior rimbalzata con 13.7 (per lui anche 61 doppie doppie consecutive, record in era moderna e 77 su 82 partite giocate), Tyrese Haliburton è il miglior assist man con 10.9 (e i suoi Indiana Pacers sono la miglior squadra per numero di assist, 30.6 a partita e il miglior attacco della Lega con 123.9 punti segnati). Steph Curry è il giocatore che ha segnato più triple in stagione, 357, ed è l’ottava volta in cui segna più triple di tutti in Nba.

La miglior percentuale nel tiro da tre spetta però a Grayson Allen dei Phoenix Suns con il 46.1 per cento.

Capitolo a parte merita Victor Wembanyama. Il rookie di San Antonio ha chiuso con 3.6 stoppate di media, primo titolo di miglior stoppatore Nba della sua carriera e primo rookie a vincere la classifica degli stoppatori nella storia. E’ la media stoppate più alta nella Lega statunitense dal 2015-16 (Hassan Whiteside con 3.68 a Miami) ed è il sesto rookie di sempre a chiudere la stagione con più di 250 stoppate (254). Ha terminato la sua prima stagione con 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,9 assist, 1,2 rubate.

Accoppiamenti e date

I play In scattano nella notte tra martedì e mercoledì. I play off partono il 20 aprile, le semifinali di Conference sono previste per il 6-7 maggio e le finali non prima del 21 maggio. Gara 1 di delle "Finals" sarà il 6 giugno. Finito il campionato Team Usa si concentrerà per le Olimpiadi con la super squadra che si presenterà a Parigi. Due amichevoli a Londra il 21 e 23 luglio faranno da ricchissimo antipasto, poi sarà show time alla ricerca dell’oro olimpico per dimenticare le delusioni delle ultime due edizioni dei Mondiali.



- PLAYOFFS WESTERN CONFERENCE:

(1) OKLAHOMA CITY THUNDER – Vincente seconda squadra Play-In (8)

(4) LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS (5)

(3) MINNESOTA TIMBERWOLVES – PHOENIX SUNS (6)

(2) DENVER NUGGETS – Vincente prima squadra Play-In (7)

- PLAY-IN WESTERN CONFERENCE:

(7) NEW ORLEANS PELICANS – LOS ANGELES LAKERS (8) Vincente in settima posizione, perdente affronterà la vincente dell’altro Play-In per l’ottavo posto.

(9) SACRAMENTO KINGS – GOLDEN STATE WARRIORS (10) Vincente affronterà la perdente dell’altro Play-In per l’ottavo posto. Perdente out.

- PLAYOFFS EASTERN CONFERENCE:

(1) BOSTON CELTICS – Vincente seconda squadra Play-In (8)

(4) CLEVELAND CAVALIERS – ORLANDO MAGIC (5)

(3) MILWAUKEE BUCKS – INDIANA PACERS (6)

(2) NEW YORK KNICKS – Vincente prima squadra Play-In (7)

- PLAY-IN EASTERN CONFERENCE:

(7) PHILADELPHIA 76ERS – MIAMI HEAT (8() Vincente in settima posizione, perdente affronterà la vincente dell’altro Play-In per l’ottavo posto.

(9) CHICAGO BULLS – ATLANTA HAWKS (10) Vincente affronterà la perdente dell’altro Play-In per l’ottavo posto. Perdente out.