LeBron James, Steph Curry e altri nove. Team Usa ha scelto il Dream Team per Parigi 2024

Da James a Curry e Durant, passando per Tatum, Embiid, Anthony Davis e Booker. Il Dream Team Usa è stato annunciato. Non ufficialmente, ma stando a quanto riportato nella notte da Adrain Wojnarowski di Espn, l’insider più informato della Nba, il roster del nuovo Dream Team che proverà a vincere la quinta medaglia d'oro consecutiva sarebbe di fatto deciso. (qui l'articolo di Espn)

Questi gli undici che avrà a disposizione coach Steve Kerr, il dodicesimo sarà scelto più avanti: LeBron James e Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Steph Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant e Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum e Jrue Holiday (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76 Sixers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e Bam Adebayo (Miami Heat)

LeBron manca dalla nazionale dal 2012 ma ha già vinto due ori olimpici a Pechino e Tokyo, Curry è invece alla sua prima Olimpiade, così come Tatum, uomo chiave dei Celtics e unico ad aver fatto tutta la trafila con le giovanili statunitensi. Prima volta anche per Joel Embiid, che ha scelto Team Usa invece che la Francia che era convinta di averlo alle Olimpiadi.

Di ori olimpici Durant ne ha vinti tre, oltre ad una ai Mondiali, Booker e Holiday una a Tokyo nel 2021, Davis ha al collo un oro olimpico e uno iridato. Gli altri, Edwards, Haliburton e Adebayo sono giocatori su cui Kerr può fare sicuro affidamento.

Il dodicesimo, sempre secondo Espn, dovrebbe essere Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers, ma a separare Leonard dall'esperienza olimpica sarebbero solo le condizioni fisiche, con il recente problema al ginocchio che continua a tormentare il campione NBA con San Antonio e Toronto. Paul George potrebbe essere una valida alternativa a Leonard nel caso in cui il compagno in maglia Clippers dovesse dare forfait. Gli altri nomi che si fanno sono Paolo Banchero, Mikal Bridges e Jalen Brunson. Hanno fatto parte della fallimentare spedizione ai Mondiali 2023, ma hanno disputato un’ottima stagione in Nba. Ma è un dettaglio, gli altri undici bastano e avanzano.