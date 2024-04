Andrea Capobianco, il coach della nazionale femminile di basket cittadino onorario di Vietri sul Mare

Da quasi un quarto di secolo ha intrecciato un feeling profondo con Vietri sul Mare che negli ultimi dieci anni lo hanno convinto a fissare nella frazione di Marina la sua dimora. Ovviamente quando non alle prese con i suoi numerosi impegni professionali.

È Andrea Capobianco, allenatore della nazionale italiana femminile di pallacanestro al quale ieri pomeriggio nell’aula consiliare è stata conferita la cittadinanza onoraria

Un riconoscimento alle doti umane e professionali del tecnico fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, giidata dal sindaco Giovanni De Simone, che ha sottolineato come Capobianco abbia dato lustro in questi anni alla pallacanestro italiana, sia con l’esperienza nei vari club sia al contributo dato nelle vesti di tecnico federale alla nazionale, ma soprattutto al feeling intrecciato da subito con Vietri sul Mare

«Siamo orgogliosi e felici di aver conferito la cittadinanza onoraria ad Andrea Capobianco.

In verità il coach della Nazionale ci onora ormai da anni della sua presenza a Vietri, a Marina nello specifico, dove vive praticamente in pianta stabile da una decade. Abbiamo finalmente avuto la possibilità di rendere ufficiale il suo essere Vietrese al 100%. È perciò un orgoglio ed un prestigio avere come cittadino onorario il prof Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale Maggiore femminile di pallacanestro».

All'approvazione all'unanimità del consiglio comunale è seguito un piacevole incontro in cui è emerso tutto l'amore per Vietri del coach e la grande empatia che si è creata con i suoi concittadini.