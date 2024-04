Gevi Napoli a Reggio Emilia: ultimo treno per i playoff

C’è un 10% di possibilità che consente ancora di sperare. Alla Gevi non basterà vincere le ultime due sfide, quella di domani alle 18,15 a Reggio Emilia e il derby di domenica prossima alla Fruit Village Arena Palabarbuto. Per infilarsi nel gruppo delle elette la squadra di Milicic deve sperare anche nelle disavventure altrui.

Pistoia, gioca a Trento stasera ma ospiterà Varese all’ultima giornata e le basteranno quei due punti per entrare nelle otto. Ma c'è Tortona, che ha il calendario più difficile. I piemontesi di De Raffaele oggi giocano in casa contro la Virtus Bologna che vuol tenersi stretto il primo posto in classifica per conservare il fattore campo nelle sfide scudetto, e poi affronteranno Treviso in trasferta, squadra che, se perdesse oggi, potrebbe aver bisogno di quella vittoria per salvarsi.

Per non perdersi nei meandri dei numeri, meglio concentrarsi sul match di domani. Reggio Emilia, il club dove l’ad partenopeo Alessandro Dalla Salda ha passato quasi tutta la carriera, vinse all’andata a Fuorigrotta (87-89) ma poi si arrese rocambolescamente in semifinale di Coppa Italia, aprendo la strada al trionfo azzurro. La Unahotels è squadra tosta e motivata, lunedì scorso nel posticipo ha giocato alla pari con Bologna per oltre 3 quarti, mostrando anche eccellente condizione fisica, difendendo forte e lottando su ogni pallone. Ma mancherà Smith, forse il sesto uomo migliore del campionato. Il compito degli azzurri resta molto, molto complicato ma mai dire mai quando gioca la Gevi.

Squadra di talenti estemporanei se ce n’è una, capace di fare e disfare. Dovessero ritrovarsi magicamente in serata tutti i frombolieri di cui dispone, il blitz non sarebbe certo impossibile.

Igor Milicic prova a tenere alta la concentrazione della truppa: «Questo per noi è l'ultimo treno per provare ad agganciare i play off. Abbiamo voglia di prenderci una rivincita dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara del girone di andata. La chiave di questa partita è quella sicuramente di mettere grande cuore sul parquet di Reggio Emilia nel tentativo di portare a casa un successo molto importante che ci darebbe ancora qualche speranza».

Coach Dimitris Priftis, risponde così: «È una partita che entrambe le squadre vogliono vincere a tutti i costi – noi vogliamo comportarci davanti al pubblico amico come facciamo di solito, giocando un match le cui chiavi saranno in primis energia e concentrazione, e solo in seguito di aggiustamenti tattici. Siamo rimasti pressoché tutta la stagione all’interno delle prime otto della classifica e quindi vogliamo fare di tutto per restarci fino alla fine. L’assenza di Smith è pesante, ma dobbiamo sopperire a questa mancanza con la forza del gruppo, come abbiamo sempre fatto, e non con le individualità». Oltre che a Galloway, quarto scorer del campionato, al play Weber, l’Arsenio Lupin della Lega con due recuperi a partita, al centrone Tarik Black, all’ex Uglietti, al tiratore Vitali, occhio al giovanissimo lungo, 19 anni, Mouhamed Faye, un concentrato di atletismo e vitalità che mise in difficoltà Owens nella gara di andata a Fuorigrotta.

Intanto, in vista del derby con Scafati, si segnala che all'interno dell'Ippodromo di Agnano, l’1 maggio in occasione del Lotteria, ci sarà uno stand della Gevi dove i primi 100 possessori di un biglietto di ingresso a pagamento dell'Ippodromo potranno ricevere un tagliando omaggio per Gevi-Givova di domenica 5 maggio. E viceversa tutti coloro che acquisteranno o hanno già acquistato il biglietto per Gevi-Givova, nonché i possessori dell’abbonamento della Gevi, avranno accesso gratuito per assistere al Gran Premio Lotteria.