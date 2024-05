Gevi Napoli Basket, al Palabarbuto il maggior incremento di pubblico della Serie A

È il club che ha avuto il maggior incremento di pubblico di tutta la serie A, la Gevi Napoli Basket.

Secondo i dati della Legabasket è passata dai 2633 della scorsa stagione ai 3627 di quest'anno con un 37,7% di aumento. Nessuna in Italia ha avuto un simile plus. E colpisce anche il dato relativo al riempimento che secondo la lega per Napoli è del 73% perchè la capienza è stata valutata di 5mila spettatori.

Ma in realtà la capienza quest'anno era di 3900 circa, quindi il riempimento vero è poco sotto il 100%, che sarebbe il più alto di tutta la serie A anche in questo caso. Due dati che chiariscono molto bene quale sviluppo stia avendo la società anche in termini di affetto da parte del pubblico. Come media incassi, il Napoli Basket è ottavo.