La Legabasket premia la Gevi: è suo il «Digital project of the year»

Dopo una stagione di successi sia in campo che sulle piattaforme digitali, la Generazione Vincente Napoli Basket si aggiudica il premio Digital Project of the Year, un riconoscimento selezionato dalla Lega Basket Serie A e dall’Advisor Infront Italy. E dopo la delusione di non aver visto nè il coach nè alcun giocatore (Ennis meritava di stare nella top 5) nelle classifiche finali, è arrivata la soddisfazione di vedere l'ad Alessandro Dalla Salda nella top 3 dei dirigenti dell'anno.Il comunicato del club riguardo il premio del progetto digitale recita così: «Grazie alla costante ricerca di contenuti innovativi e diversificati, si è notato un significativo aumento di followers e di visibilità dei post su tutte le piattaforme social. Un risultato frutto del lavoro quotidiano del team digital, ma soprattutto dell'entusiasmo e dell'apporto prezioso dei tifosi e degli sponsor che Napoli Basket ha sempre cercato di coinvolgere come protagonisti di questa stagione indimenticabile».



E poi prosegue: «La società azzurra vince grazie alla originalità del progetto “Comic Storytelling” ed alla fantasia dell’artista DaniloPè! che grazie alle sue illustrazioni, ha accompagnato dopo ogni post-partita i tifosi di Napoli raccontando le gare con tavole illustrative ispirate a serie tv e film, e per l’eccellente attività svolta sulle piattaforme digitali da tutta l'Area Comunicazione per spingere la propria campagna abbonamenti, promossa sempre con stile, creatività e qualità. Ad arricchire i risultati per la splendida stagione vissuta dalla SS Napoli Basket, va inoltre segnalato il riconoscimento ricevuto dall'amministratore delegato della società Alessandro Dalla Salda arrivato nella Top3 del Premio LBA Awards "Executive of the year". Ringraziamo il nostro Sponsor USB Digital per il progetto "Comic Storytelling" e DaniloPè per aver realizzato le vignette, stimolando ed accrescendo la community, e soprattutto generando curiosità ed interesse attraverso l’utilizzo di figure legate all’immaginario popolare e lo Sponsor BEY Studio per lo straordinario supporto dimostrato per la campagna abbonamenti "Napoli Dentro".»