Gevi Napoli-Unahotels Reggio Emilia, sfida d'alta classifica

Partita da incroci suggestivi quella di domattina alle 12 al Palabarbuto: l’ad azzurro Dalla Salda contro il suo passato (ben 24 anni) nel club di Reggio Emilia e sulla sponda opposta Lorenzo Uglietti contro la sua Napoli, capitano e uomo-simbolo della squadra azzurra nei 3 anni di militanza (con promozione annessa) e uno spirito da guerriero che lo ha fatto eleggere idolo dei tifosi: alla presentazione ci sarà un lungo applauso.

Partita delicatissima per entrambe. La Gevi è terza dietro Bologna e Brescia a 14 punti, la Unahotels Reggio è sesta ma appena due punti dietro. C’è in palio un posto nelle final eight di Coppa Italia che è alla portata di entrambe, ma è bene non rilassarsi perché le insidie in questo campionato sono dietro l‘angolo.

Gli azzurri hanno perso l’ultima gara in trasferta a Pistoia e vengono da vittorie sofferte con Varese e Treviso. Occorre ritrovare quello spirito da “outsider” delle prime giornate, quella voglia matta di sovvertire ogni pronostico perché il calendario è difficile in questo finale di girone di andata: dopo Reggio Emilia ci sono due trasferte in fila, Scafati e Trento, poi la forte Tortona in casa e la trasferta di Venezia.

“Per me non può essere una partita normale e ci sarà una certa emozione perché oltre ai 24 anni di lavoro per la società, io sono di Reggio Emilia e sarò sempre tifoso di quei colori. Ma oggi sono concentrato solo su Napoli e sul nostro campionato – sottolinea Alessandro Dalla Salda -. Calendario difficile? Io credo che molto dipenda dallo stato di forma nostra e dei nostri avversari. Non esistono partite scontate e lo abbiamo dimostrato con un inizio di stagione che era impossibile da pronosticare. E’ una partita difficile perché la squadra reggiana è forte ed è anche carica per avere battuto nettamente Pesaro la scorsa settimana. Noi dobbiamo ritrovare la “fame” di inizio stagione, tornare brillanti e giocare con aggressività e cattiveria agonistica”.

Igor Milicic rincara la dose: "Affrontiamo una sfida molto importante contro una squadra come che possiede grande talento individuale ed esperienza, soprattutto nelle posizioni di playmaker, guardia ed ala grande. Hanno giocatori che potrebbero decidere individualmente la gara. Il nostro obiettivo principale è quello di essere pronti per fermare il loro attacco in transizione, una delle loro armi letali. Dovremo mettere grandissima energia per provare a costringerli a giocare a metà campo, cinque contro cinque. Dobbiamo ritrovare la mentalità da sfavoriti”.

Tra i reggiani occhio a Weber, play-motorino al servizio della squadra, Galloway, guardia di gran talento e oltre 400 partite in Nba che era nel mirino della Gevi questa estate e che viaggia a 18 punti per gara e Kevin Hervey, ex Bologna e autore di 29 punti contro Pesaro. Prima dell'inizio dell'incontro il presidente del Napoli Basket Federico Grassi premierà Tomislav Zubcic eletto Mvp del mese di novembre dalla Lega Basket.