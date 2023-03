Gevi Napoli-Germani Brescia al Palabarbuto: prezzi popolari per la delicata sfida

Dopo la vittoria scacciacrisi di Trento, la Gevi Napoli lancia subito la vendita dei biglietti per la gara di sabato sera alle 20,30 al Palabarbuto contro Brescia, anticipo di campionato della 24esima giornata. Fiorini Verniciature sarà il match sponsor della gara. L’azienda, già top sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Il club ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per questa sfida di campionato per favorire ancora di più il pienone al PalaBarbuto. Inoltre ha voluto riservare un particolare riguardo ai propri tifosi. A tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket.

Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 18,30. Questi i prezzi dei biglietti per la gara: tribuna centrale : 20 euro, tribuna laterale 15, curva/gradinata 7, settore ospiti 14.