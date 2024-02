Givova Scafati-Carpegna Pesaro: Boniciolli perde Logan ma trova Blakes

Otto giorni dopo, riecco la Carpegna Pesaro contro Scafati, stavolta al PalaMangano. Palla a due alle ore 17,30 di domani. Un importante match per gli uomini di patron Nello Longobardi, che con una vittoria blinderebbero quasi la salvezza e potrebbero quindi guardare all'obiettivo playoff che pare abbordabile. Il tutto senza Logan, che ha appeso le scarpette al chiodo, stavolta definitivamente.

Per bissare il risultato ottenuto a campi invertiti e confermare il buon momento di forma, la truppa di coach Matteo Boniciolli si è allenata duramente nel corso della settimana, anche se non a ranghi completi.

In dubbio la presenza di Strelnieks (a causa di un piccolo problema fisico), è già pronto l’ultimo arrivato Blakes ad esordire in casacca gialloblù e a dare il proprio contributo.

Guai però a sottovalutare l’avversario che è in crisi nera e giocherà un match disperato. Il vice allenatore scafatese Marco Ciarpella: «Siamo soddisfatti del momento di ottima forma che stiamo attraversando, fatto di cinque vittorie nelle ultime sette partite, che ci ha permesso di raggiungere temporaneamente la zona playoff. Ora però siamo concentrati sulla partita di domenica contro Pesaro, perché la vittoria potrebbe permetterci di ipotecare la salvezza in massima serie, grazie al 2-0 nello scontro diretto, proprio come è accaduto con Treviso. Il successo ci darebbe la possibilità di lavorare con maggiore serenità e di concentrarci per il raggiungimento di altri ambiziosi obiettivi».