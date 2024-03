Riecco il campionato: per Scafati test duro contro Venezia

Dopo le due settimane di pausa in cui il campionato di serie A è rimasto fermo per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia e delle gare di qualificazione ad EuroBasket 2025 della Nazionale, riecco la Givova Scafati impegnata domani alle 18 alla Beta Ricambi Arena PalaMangano contro l’Umana Reyer Venezia, quarta forza del torneo.

Nel corso di questo lungo stop, la squadra ha lavorato agli ordini di coach Matteo Boniciolli e del suo staff. L’ala piccola Gerry Blakes così presenta la gara: "Io e la mia famiglia ci siamo ambientati nella città di Scafati in poche settimane.

Lo stesso vale per il mio ambientamento nello spogliatoio, dove sto creando una sempre maggiore intesa con i miei nuovi compagni. Ho trovato un gruppo forte e competitivo, che può puntare ad un piazzamento nei playoff e di cui sono orgoglioso di farne parte. Per acciuffare i playoff dobbiamo però vincere il maggior numero di gare, soprattutto in casa, come quella di domenica contro Venezia. Servirà una difesa forte ed aggressiva perinterrompere i loro meccanismi offensivi, mentre in attacco dobbiamo prendere buoni tiri e giocare con grande vigore ed energia. I due punti in palio sono preziosi, li vogliamo e stiamo lavorando sodo per conquistarli sul campo"