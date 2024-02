Givova Scafati, arriva Gerry Blakes

L'addio ormai è definitivo. E mette tristezza. Un pezzo di storia del campionato italiano, David Logan, il professore, 41 anni, vero e proprio fenomeno dei parquet, è definitivamente tramontato. La sua fuga da Scafati è definitiva, nessuna possibilità di ripensamento. Pare che il giocatore abbia portato con se tutte le sue cose e dunque non tornerà. E questo si può considerare come il suo addio al basket giocato.

Ma la Givova Scafati non si è fermata. E questo lascia intendere che il club del presidente Longobardi voglia puntare seriamente ai playoff. Oggi è nelle 8 e dunque non si capisce perchè non possa avere questa giusta ambizione. Il club campano, nonostante avesse uno straniero in esubero prima dell'addio di Logan, ha chiuso velocemente un accordo con Gerry Blakes, la guardia ex Cantù e Cholet, il cui contratto con l'Estra Pistoia è scaduto a fine gennaio.

Era stato firmato dai toscani a fine novembre dopo l'infortunio di Jordon Varnado, e ha chiuso la sua esperienza con 6.7 punti di media a partita, 1.8 rimbalzi e 1.2 assist in 16.2 minuti nelle sei gare disputate in questa stagione.

L'accordo tra Scafati e Blakes sarebbe fino al termine del 2023/24.