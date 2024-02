Gevi Napoli, altro match clou: arriva la capolista Brescia

Arriva la capolista. E il popolo napoletano dello sport dei canestri risponde come sempre. Fruit Village Arena tutta esaurita domani alle 19,30 per il match contro la Germani Brescia prima in classifica, squadra dal passo impressionante che sta sorprendendo anche chi la metteva tra le sicure protagoniste della stagione. Ed è una gara dalla doppia valenza, perché la squadra bresciana sarà anche l’avversaria degli azzurri nei quarti di finale di Coppa Italia il 15 febbraio a Torino. All’andata finì 80-71 e c’è curiosità per questa gara di ritorno che potrebbe regalare ai partenopei un altro scalpo prezioso dopo quello dell’Olimpia Milano.

Inutile dire che una vittoria rilancerebbe ancor di più le chances di playoff che mancano a Napoli dal 2006-2007. La Germani ha aggiunto in estate un super playmaker come Christon e un lungo dalle mani d’oro come Bilan, e ha conservato i punti fermi Della Valle, Petrocelli, Gabriel, Cobbins e soprattutto Massinburg, match winner quest’anno di tante partite. Un esterno che parte dalla panchina e sistematicamente spezza gli equilibri. I valori in attacco sono vicinissimi, Brescia segna 87,6 punti di media, la Gevi 86,1, ma la differenza è in difesa con la squadra di Magro che ne subisce 75 contro gli 82 di Napoli.

Igor Milicic alla vigilia dice: "Affrontiamo la squadra capolista del nostro campionato, e questo non è affatto una casualità.

Hanno delle rotazioni molto lunghe e giocano una pallacanestro molto aggressiva sia in attacco che in difesa. La mia squadra dovrà essere pronta a rispondere a questo giocando una partita con le marce molto alte, mettendo grande velocità su entrambe le fasi di gioco. Dovremmo essere bravi ed autoritari nella difesa uno contro uno e a rimbalzo difensivo. Solo così potremo metterci in condizione di competere contro Brescia e vincere la partita. So bene che i nostri tifosi stanno aspettando questa gara da tempo visto il sold out raggiunto con grande anticipo. Per questo motivo siamo tutti molto elettrizzati e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Coach Magro non nega di temere molto la Gevi: “Napoli è una squadra che ha dimostrato grande continuità. Dopo l’infortunio di Jaworski sono andati subito sul mercato per prendere un giocatore come Brown che ha dato qualità e che si inserisce perfettamente in quello che è il loro modo di giocare. In casa sono sostenuti da un tifo molto caldo e per noi sarà anche un bel banco di prova vedere se riusciremo a performare in un ambiente di quel tipo”.