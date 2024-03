Ladri svaligiano una casa e uccidono a calci il cane anziano: la padrona sconvolta

I ladri entrano in casa mentre i padroni non ci sono. Durante il furto si trovano davanti il cane di famiglia, che abbaia per segnalare il pericolo. Un cane anziano, di 12 anni, che ha provato a fermare come ha pututo i malviventi. I rapinatori lo hanno ucciso a calci per metterlo a tacere e sono scappati via. Al ritorno a casa la scena trovata dai proprietari è scioccante. È successo a Serle, in provincia di Brescia.

«Ladri, vandali, incivili: non so come chiamarvi - ha scritto sui social la donna che ha subito il furto -. Siete entrati in casa mia, avete rubato tutto ciò che per noi era importante».

«Ma come se non bastasse, avete fatto del male e ucciso il nostro cane, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la sua casa e la sua famiglia. Siete dei mostri senza pietà».

I proprietari hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri, che stanno indagando per risalire ai colpevoli.