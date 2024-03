Lite tra ragazzine a Roè Volciano, 15enne accoltella una 14enne. I compagni riprendono la scena ma non le separano

Lite choc a Roè Volciano, in provincia di Brescia, dove una ragazzina di 15 anni ha ferito con diverse coltellate una 14enne durante una lite. A impressionare è il contesto dell'aggressione: intorno a loro tantissimi coetanei che anziché fermare la furia della giovane, le incitavano e registravano con i loro telefoni la scena. I video sono diventati virali nel giro di poche ore. Le minorenni, nate a Brescia da famiglie marocchine, hanno cominciato a litigare a una fermata dell'autobus poco lontano dalla scuola del loro paese. La quattordicenne ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. La coetanea è stata trasferita in caserma dai carabinieri di Salò, l'ipotesi di accusa è tentato omicidio.

La ricostruzione

Le due ragazze erano alla fermata dell'autobus nella frazione di Tormini: hanno cominciato a discutere, probabilmente a causa di un ragazzo conteso.

Poi è scoppiata la rissa, tra insulti e accuse. Dopo calci e schiaffi una delle due ha tirato fuori dalla tasca un coltello a scatto e ha colpito la coetanea con sette coltellate alle braccia, ai fianchi e alle cosce. Solo a quel punto una ragazza è intervenuta e ha disarmato la 15enne.