Utilizzava cuccioli per accattonaggio, romeno sanzionato a Benevento

Sei cuccioli di cane appena nati e la loro mamma sono stati sottratti questa mattina dagli agenti della polizia municipale ad un rumeno di circa 37 anni che li utilizzava per l'accattonaggio. L'uomo è stato intercettato in via Santa Colomba mentre si stava dirigendo verso il mercato settimanale, vicino alla stadio Ciro Vigorito, trasportando una cassetta con dentro i cagnolini.

Una persona già nota ai vigili urbani, segnalata negli ultimi giorni mentre svolgeva l'attività di accattonaggio impietosendo i passanti con la presenza di cuccioli, alla quale è stata inflitta una sanzione amministrativa e l'ordine di allontanamento dai luoghi dove di solito svolge l'attività illegale. Gli agenti hanno contattato la struttura della Asl di San Giorgio del Sannio e la società che provvede al prelevamento degli animali per mettere in sicurezza la mamma insieme ai cuccioli. Ora potranno vivere in un luogo più consono ed essere curati in maniera adeguata.