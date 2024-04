Norovirus nell'acqua in Lombardia, ecco la causa della gastroenterite con diarrea e vomito: individuato agente patogeno tra Brescia e Trento

Il norovirus è un virus molto comune e contagioso. Provoca delle fastidiosissime gastroenteriti acute ed è quindi considerato un serio problema nel campo della sicurezza alimentare. È lui il responsabile di quella che chiamiamo di solito "influenza intestinale" o "virus intestinale" che ci provoca crampi alla pancia e forme di diarrea, ma anche vomito e febbre. Le infezioni causate da norovirus si manifestano soprattutto in contesti "affollati", negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole o, tipicamente, in ambienti confinati, come per esempio le navi da commercio e da crociera.

Se ne sta parlando perché un’ordinanza del sindaco di Ponte di Legno (tra Brescia e Trento), ha vietato di bere l'acqua del rubinetto per via di alcuni casi di gastroenterite nella zona del Passo Tonale.