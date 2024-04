Benevento, il Comitato sannita Abc: «Campo da golf, scelta temeraria visto lo stress idrico»

Campo da golf e siccità, scende in campo il Comitato sannita Abc.

«Il Comune di Benevento, settore opere pubbliche - scrive Giovanni Seneca in una nota - ha in parte preso in considerazione le osservazioni espresse dal Comitato sannita Acqua Bene Comune in merito al forte impatto che il campo da golf a 18 buche avrebbe sul territorio. Ciò nonostante, ha espresso parere favorevole per la sua realizzazione, imponendo alla ditta realizzatrice Antum immobiliare Spa, di “monitorare il consumo idrico” della struttura e “attenzionare il dato pluviometrico a livello locale”. Ci preme ribadire - evidenzia - che un campo da golf a 18 buche, come quello che si vuole realizzare a Benevento, beve ogni 24 ore la stessa quantità di acqua consumata da un paese di 8.000-9.000 persone. Questi sono i dati riportati dall'Ispra con un report del 2019 (richiamato negli anni successivi). Del resto, non c'è bisogno dell'Istituto superiore del Ministero dell'ambiente per rendersi conto della scarsità d'acqua nel mezzogiorno d'Italia e della diminuzione delle piogge anche nei mesi invernali. Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione all'ufficio Vas - continua - abbiamo inviato via pec al Comune di Benevento la relazione del 12 marzo 2024 del commissario straordinario della siccità per capire quali sono gli scenari attuali e le proiezioni future in merito alla situazione di “stress idrico” che il Sud sta subendo».

A suo avviso, dunque, «le proiezioni confermano anche per il futuro una tendenza già visibile nelle osservazioni del clima presente: piove sempre meno frequentemente (producendo condizioni di siccità meteorologica e un aumento dei rischi associati). Davanti a questi scenari la progettazione di un campo da golf, il cui manto erboso dovrebbe essere alimentato da invasi alimentati dalla pioggia è un'operazione sconsiderata.

Se manca la pioggia i grandi quantitativi di acqua necessari per l'irrigazione del manto erboso da dove saranno attinti? Il numero di praticanti in Italia del golf (94.046 dati Federgolf 2022) non è sufficiente a far pensare che un campo a 18 buche possa rivoluzionare l'economia del Sannio e non è dimostrato che l'organizzazione di eventi golfistici abbia apportato significativi benefici economici e occupazionali alle città che li ospitano».

Per Seneca «le scelte del decisore politico devono confrontarsi con la “grave e persistente siccità” e con la riduzione della disponibilità idrica che i cambiamenti climatici oramai hanno reso più che evidente. Per questi motivi riteniamo che i dati forniti dal Commissario straordinario per la siccità siano più che sufficienti a far desistere dalla realizzazione del campo da golf e delle strutture annesse. La politica deve riconoscere che la realizzazione di una simile opera a Benevento, (nelle vicinanze dei territori di San Giorgio del Sannio ed Apice, già fortemente colpiti dalla dispersione idrica) è una scelta temeraria che avrebbe forti ripercussioni sulla disponibilità della risorsa per i prossimi anni».