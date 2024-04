Lavori terminati e situazione tornata alla normalità. Intorno all'una di questa notte Gesesa ha comunicato «di avere ricevuto segnali da parte della Regione Campania del completamento dei lavori di riparazione e di avvenuto riempimento e messa a pressione della condotta del Biferno».

Pertanto, dopo aver ripristinato i livelli dei serbatoi, che si erano svuotati, questa notte ha avviato le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica. Per il completo ripristino del normale flusso idrico in tutte le zone interessate, in tutte le abitazioni e in tutti gli esercizi commerciali ci sono volute alcune ore.

Si è presentato qualche problema, seppur sporadico, di aria nelle condotte e di filtri intasati da detriti. Le squadre di Gesesa saranno operative per l’intera giornata di oggi. «In caso di problemi i cittadini potranno effettuare le rispettive segnalazioni contattando il numero verde 80511717. Questo numero telefonico rappresenta l’unico canale ufficiale che consente di mandare in lavorazione le segnalazioni ricevute» fa sapere Gesesa.