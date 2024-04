Emergenza idrica a Benevento a causa della rottura della condotta idrica regionale Torano-Biferno, nel cantiere dell'Alta Velocità. I tecnici della Regione Campania hanno dato avviso della rottura della condotta idrica a seguito dei lavori in corso da parte delle ditte interessate. Pertanto dalle 19:30 di questa sera sarà inevitabile la sospensione idrica per consentire alle squadre dei tecnici di effettuare la riparazione.

Già nell’immediato si stanno verificando irregolarità nell’erogazione idrica a causa della bassa pressione e della mancanza d’acqua per tutte le zone della città servita da tale condotta. Fino ad ultimazione dei lavori, quindi, l'acqua mancherà nelle seguenti zone.

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta; Contrade Coluonni e San Cumano, Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; Zona San Liberatore e Monteguardia; Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa; Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse (con via Marco da Benevento) fino a Cretarossa, compreso; Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso; Via P. Da Colle Vaccino e traverse, fino alla rotonda dell’ASIA; lato destro(lato ASIA) di via Ponticelli comprese Traverse e tutta Via Ponticelli a salire entrambi i lati.