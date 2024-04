La DelFes vuole il sold-out: parte la campagna playoff

La DelFes si prepara alla posteseason. Domani i cestisti biancoverdi tornano in campo per un unico allenamento al PalaDelMauro, fuori dal campo lavora anche la società avellinese, che sta cercando di invogliare gli appassionati a riempire il PalaDelMauro in occasione di gara 3, che si disputerà il 10 maggio al palazzetto dello sport avellinese.

Lo slogan utilizzato dal club per intercettare i tifosi è 'Ammo Bello'.

Espressione dialettale avellinese che ìrappresenta la nostra identità' recita la nota diramata dal club biancoverde via social. “È l’espressione che usiamo come incoraggiamento ogni volta che una sfida sembra impossibile e, allora, “Ammo bello, muoviti!”.

Al tempo stesso il club ha deciso di lanciare una iniziativa al fine di avvicinare i tifosi riempendo il DelMauro con una speciale promozione playoff. Acquistando il biglietto per il prossimo match in casa, tra martedì 30 aprile (dalle ore 16 alle ore 19) e sabato 4 maggio (dalle ore 10 alle ore 12), l’accesso alle Tribune Inferiore e Superiore avrà un costo unitario di 5 euro (eccetto Tribuna Centrale), mentre, ai possessori di abbonamento sarà riservato un ticket omaggio.

In entrambi i casi, il biglietto avrà validità anche per l’eventuale seconda gara disputata al Pala del Mauro. Oltre tali date, il costo dell’ingresso tornerà ad essere di 10 euro per le Tribune laterali inferiori e 5 euro per la Tribuna Superiore, per singola partita.