DelFes Avellino-Crema 81-80: vittoria da playoff

La DelFes non fallisce. La squadra di coach Crotti in volata supera Crema con il punteggio di 81-80 e conquista due punti fondamentali in chiave playoff. Avellino ha quasi completato la rincorsa alla post season e con questo risultato può addirittura ambire alla quarta posizione. Fondamentale sarà la partita di domenica prossima a Montecatini.

Il match odierno ha visto Avellino vincere soffrendo, per una partita nata davvero male. Crema ha condotto il match dall’inizio portando avanti 22-25 a fine primo quarto. Lombardi che ad inizio secondo quarto hanno avuto modo di allungare il passo portando sul 30-23 costringendo Crotti al time-out. Uno svantaggio recuperato a fine secondo periodo con Crema avanti 45-42.

Nella ripresa i biancoverdi difendono meglio, ma i lombardi non escono dalla partita. Nel finale di gara i biancoverdi strappano sul 76-68, sembra finita, ma gli ospiti sono bravi a recuperare con Tsetserukou, Oboe e Ziviani portandosi addirittura avanti 79-80.

L’ultimo possesso è di Avellino, che trova due liberi con Verazzo. Il ragazzo dalla lunetta e glaciale regalando i punti alla DelFes.