DelFes Avellino-Paperdi Caserta 80-56: derby a senso unico

Coach Crotti alla vigilia aveva chiesto alla squadra di evitare i passi falsi, mettendo un freno ai regali agli avversari. La squadra ha ascoltato il suo allenatore e nel derby contro Caserta non c'è stata storia. Gli irpini hanno superato i bianconeri della Paperdi Caserta con il punteggio di 80-56.

La gara si è decisa nel primo tempo. Avellino è partita bene ed ha respinto sin da subito ogni tentati di ritorno in gara degli avversari. Il primo quarto si è chiuso con il punteggio di 25-14. Ma la sterzata al match c'è stata nel secondo periodo, coni la squadra di Crotti che ha concesso appena 9 punti agli avversari ed andando al riposo sul 47-23.

Nel secondo tempo Avellino ha avuto una minor pressione difensiva, ma la musica non è cambiata. Biancoverdi saldamente in controllo della contesa, fino alla fine. Successo importante ed arrivato senza poter schierare Burini con Carenza infortunatosi a partita in corso. Domenica match chiave della stagione a Legnano.