DelFes Avellino-Omegna 66-86: i piemontesi violano il DelMauro

La DelFes buca il turno infrasettimanale perdendo con il punteggio di 86-66 contro Omegna. Gli uomini di coach Crotti non riescono a ripetere le prestazioni offerte nel recente passato, la difesa che è stata un fattore fino al turno precedente si è sfaldata subendo 86 punti.

Merito dei piemontesi, che hanno giocato meglio dalla fine del secondo quarto e dominando l’intero secondo tempo. Una partita dai due volti degli irpini, che nel primo quarto hanno condotto il gioco controllando la gara ed approfittando di una Paffoni imprecisa dalla lunga distanza sono volati anche sul +10.

Avellino, però, non ha saputo approfittarne e negli ultimi tre minuti del primo tempo non ha segnato per 3 minuti ed ha permesso agli avversari di rientrare in gara. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa la DelFes subisce un parziale di 24 -6, che spedisce Omegna sul +12.

Irpini con idee confuse e senza energia non riescono a rimettersi in partita, la difesa fa acqua da tutte le parti ed alla fine Omegna tirando con 13/24 dalla lunga distanza espugna con pieno merito il DelMauro.