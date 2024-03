Gevi Napoli Basket-Nutribullet Treviso: festa con la Coppa dopo la partita

Doppio appuntamento alla Fruit Village Arena di Fuorigrotta: prima l'anticipo di campionato della 21esima giornata alle 12,30 contro Treviso, poi i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia. Insomma c'è prima una partita da giocare e per non correre rischi la Gevi Napoli ha deciso di spostare tutto al dopo gara, perché i veneti navigano in cattive acque e hanno assoluto bisogno di punti salvezza. Domani poi tutta la Gevi sarà allo stadio Maradona per la partita con la Juve, ospite del Napoli che ha organizzato la visita. Ma nessuna passerella in campo: proprietari, dirigenti, giocatori e staff resteranno in tribuna Posillipo.

Tornando a Gevi-Treviso, la Coppa Italia verrà esposta nel pre-partita nell’area dietro le tribune, il trofeo sarà in uno spazio controllato da stewart, e i tifosi che vorranno farsi una foto potranno farlo mettendosi in fila e attendendo il proprio turno.

Poi a fine gara la coppa sarà tra le mani dei giocatori e del coach per una celebrazione che sarà enorme in caso di vittoria, un po’ più pacata in caso di sconfitta, con la squadra che comunque andrà sotto la curva. L’ingresso sarà alle 11 e mai come in un questo caso è molto probabile che l’impianto si riempirà in grande anticipo perché i tifosi fremono da due settimane.

Naturalmente c’è anche altro. Sui due maxischermi che fungono anche da tabelloni elettronici saranno proiettate immagini del weekend torinese, un video emozionale che racconterà l’impresa. Suggestiva sarà anche la coreografia organizzata dalla curva che sarà colorata di biancoazzurro grazie alle t shirt che i tifosi indosseranno. E a tutti gli spettatori verrà consegnata all’ingresso una bandierina azzurra offerta dal match sponsor Cafasso e figli spa. Presso lo store dalle 11 alle 14,30 sarà in vendita la maglietta a maniche corte celebrativa con la scritta Campioni e l’immagine della Coppa Italia.

Ma vediamo alla gara, fondamentale per consolidare un posto in zona playoff e per migliorare ancora il record che dice 11 vinte e 9 perse. «È il momento perfetto per affrontare questa partita, e dimostrare che non siamo un club con una mentalità piccola – sostiene coach Milicic -. All'inizio della stagione ci inserivano come 14a o 15a forza del ranking in campionato. Ora abbiamo dimostrato di saper fare delle cose grandissime, ed è arrivato il momento di confermarlo e di dimostrare che siamo forti dal punto di vista mentale, fisico e tattico. La sfida che ci attende non sarà semplice. Treviso è una formazione che possiede grandi individualità. Noi dovremo giocare di squadra con un grande sforzo difensivo per fermare le loro qualità individuali ed essere, dal punto di vista dell'energia, ai livelli del nostro pubblico. So per certo che i nostri tifosi verranno a dimostrare il loro affetto per quello che abbiamo fatto con la vittoria in Coppa Italia, e regalarci tutta la loro energia».