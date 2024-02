Europei 2025, l'Italbasket vince in Ungheria 62-83 e consolida il primo posto

Secondo successo per l’Italbasket nel girone di qualificazione a Euro 2025. Dopo la vittoria a Pesaro quattro giorni fa contro la Turchia, arriva il bis. Alla Savaria Arena di Szombathely, la città più antica dell’Ungheria, finisce 62-83. Decisivo il terzo periodo da 9-28 e in generale il secondo tempo da 25-47. Segnano tutti tranne Casarin, Tessitori e Bortolani migliori realizzatori con 12 punti a testa, Polonara 10. Italia migliore in tutte le statistiche: 42 per cento da tre contro il 31 ungherese, 36 rimbalzi contro 22, 25 assist contro 14. Nell’altra partita del girone la Turchia ha vinto 76-75 contro l’Islanda con un tap in di Biberovic (contro l’Italia a Pesaro autore di 27 punti) a meno die secondi dalla fine. Proprio l’Islanda sarà il prossimo avversario degli azzurri a novembre, prima il pre olimpico di luglio a Portorico per giocarsi la qualificazione a Parigi.

Italbasket, buona la prima nelle qualificazioni a Euro 2025. Battuta la Turchia 87-80

La partita

Senza Melli e Tonut, rimasti in Italia per problemi fisici, Pozzecco lancia Bortolani, Caruso e l’ultimo arrivato Casarin. Polonara è il capitano e segna sette dei primi nove punti degli azzurri (6-9). L’Italia allunga 8-15 e chiude avanti 15-17. Il “secondo quintetto” azzurro, ammesso che possa chiamarsi così, produce il 17-24, poi il 22-29. Perl, idolo di casa (visto a Capo d’Orlando e Treviso) trova la tripla del 30-29. Al riposo lungo è 37-36.

Dagli spogliatoi, l’Italia rientra con determinazione: 39-48, poi 41-51 al 25esimo. Gli azzurri non concedono quasi nulla all’attacco ungherese e chiudono avanti 46-64. Il parziale del terzo periodo è 9-28. L’Ungheria non segna praticamente più: al 35esimo è 46-76 con la tripla di Bortolani. Gli ultimi minuti servono solo per fissare il punteggio finale sul 62-83.

Per le qualificazioni a Euro 2025 se ne riparlerà a novembre.

Pre olimpico in Portorico, date e orari

La Fiba ha intanto diramato gli orari per il pre olimpico che Italbasket disputerà a San Juan, Porto Rico, dal 2 al 7 luglio. È già calcolata l'ora italiana, quindi bisogna prepararsi a fare nottata, almeno per alcune partite in programma. La vincente andrà alle Olimpiadi di Parigi.

Gruppo A

3 luglio: Messico - Lituania (ore 01:30)

3 luglio: Lituania - Costa d'Avorio (22:30)

4 luglio: Costa d'Avorio - Messico (22:30)

Gruppo B

2 luglio: Italia - Bahrein (ore 22:30)

4 luglio: Bahrein - Porto Rico (ore 01:30)

5 luglio: Porto Rico - Italia (ore 01:30)

Fase finale

6 luglio: 2ª gruppo B vs 1ª gruppo A (ore 21 o 00:00)

6 luglio: 1ª gruppo B vs 2ª gruppo A (ore 21 o 00:00)

7 luglio: finale (ore 23)