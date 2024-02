Next Gen Cup Olimpia Milano-Gevi Napoli 87-79: non basta Saccoccia, sfuma il sogno scudetto

La Gevi Napoli Basket di coach Lamberti termina a testa altissima la sua avventura nella Final Eight della Next Gen Cup 2024. Dopo aver battuto ieri nei quarti la Energia Dolomiti Trentino, gli azzurri sono stati sconfitti dalla EA7 Emporio Armani Milano al termine di una partita molto equilibrata. Non è bastato un Saccoccia strepitoso (34 punti).

Parte forte la Napoli che grazie ai suoi lunghi Bamba, Zanetti e Druzheliubov a metà del primo quarto prende un vantaggio di 7 lunghezze sull'Emporio Armani con il punteggio di 13-6 e costringe al time out Milano.

I ragazzi di coach Lamberti danno spettacolo e si portano sul 19-6.

Milano prova a reagire, ma Bamba con 14 punti realizzati nel primo periodo, tiene a distanza gli avversari.Il secondo periodo si apre con un parziale di 6-0 per Milano che trova due bombe. Coach Lamberti chiama time out. Al rientro Saccoccia segna 5 punti consecutivi, e Bamba completa il contro parziale di 0-7 che riporta la Gevi a più 9 sul 33-24. Saccoccia si scatena arriva a 14 punti realizzati. Milano non demorde, e con un altro parziale 7-0 si riporta a meno 4 sul 38-42. L'Emporio Armani trova per la prima volta il sorpasso 45-43 a 90 secondi dalla fine del periodo. Milano con un parziale clamoroso di 19-3 ribalta l'andamento della gara e va in vantaggio all'intervallo lungo 50-45.All'inizio del terzo quarto Saccoccia prova a tenere in partita Napoli, ma Milano continua a trovare sistematicamente il canestro ed allunga a più 8 sul 57-49. Bamba e Saccoccia ispiratissimi con 43 punti realizzati in due riportano Napoli a meno 4 a metà tempo sul 61-57.

Lonati trova due bombe e con 19 punti realizzati riporta Milano avanti con il massimo vantaggio 67-59. Saccoccia da una parte con 30 punti, e Lonati dall'altra con 22 danno spettacolo, e Napoli si riporta a meno 2 ad un minuto dal termine del periodo. Il terzo tempo si chiude con Milano avanti 72-68. Poi il quarto periodo in cui Milano allunga leggermente e controlla fino alla fine.