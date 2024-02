Gevi Napoli Basket, riecco i campioni: l'arrivo in stazione tra l'amore dei tifosi

Una notte d'amore, dal sapore dolce come quella di diciotto anni fa. La Coppa Italia torna a Napoli, stavolta per davvero: la Gevi Napoli Basket è rientrata in città da Torino con il Frecciarossa speciale che ha riportato gli azzurri alla Stazione di Piazza Garibaldi alle 15.03, la prima occasione per il pubblico napoletano di rivedere una vecchia compagna di grandi successi. Il primo a scendere dal vagone è il capitano De Nicolao con tanto di Coppa, poi Pullen, Ennis, Zubcic e Sokolowski, tutti gli eroi di una settimana fantastica vissuta a Torino.

Una giornata intensa per gli azzurri di coach Milicic: dopo l'arrivo in stazione, il viaggio verso il PalaBarbuto e il rompete le righe. Ma solo per poco: alle 17.30, infatti, la squadra è attesa di nuovo al palazzetto per poi dirigersi verso Palazzo San Giacomo, dove sarà attesa da Gaetano Manfredi: alle 18.30 l'incontro con il sindaco e la premiazione per gli onori sportivi regalati alla città, la seconda volta dopo quella magica vittoria del 2006.

La festa con i tifosi, però, è partita già in stazione: un centinaio i tifosi presenti appena fuori il binario numero 21 che ha riportato gli azzurri in città.

Stanchi ma soddisfatti dopo un successo incredibile, inaspettato per tutti nonostante le ottime cose già fatte vedere nella prima parte di stagione.

La squadra si è concessa al primo abbraccio napoletano tra cori di giubilo e foto alla Coppa. Per inciso: quella portata da De Nicolao a casa non è la stessa che invece resta sempre nelle mani della Lega Basket, ma una riproduzione destinata alle squadre che se la aggiudicano. Prima dell'incontro con il sindaco di oggi, un'altra delegazione di tifosi è attesa a Piazza Municipio per festeggiare gli azzurri.