Palazzetto dello sport di Curti agibile, porte aperte ai tifosi della Virtus 04 di basket

Il palazzetto dello sport di Curti è agibile; i tifosi della Virtus 04 di basket potranno tornare ad assistere alle partite dalle gradinate della struttura. A dare la bella notizia è il sindaco Antonio Raiano che afferma: «Dopo importanti lavori strutturali e di adeguamento alle norme di sicurezza, in qualità di presidente della Commissione pubblico spettacolo, con gli esperti dei Vigili del Fuoco di Caserta e dell'Asl Caserta e con il responsabile dell'Ufficio Tecnico 1, abbiamo firmato il decreto di agibilità che consentirà al pubblico di assistere dal vivo alle partite di basket e a tutte le manifestazioni che si terranno nel nostro Palasport».

«Abbiamo - continua Raiano - investito in due anni oltre 80mila euro per la struttura rigenerando l’impianto antincendio, eseguendo la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e realizzando degli importanti lavori alla copertura del palazzetto.

In questi giorni, inoltre, siamo impegnati nella sostituzione di tutti i finestroni della struttura. In questo modo, eliminando i problemi di umidità e di infiltrazioni d’acqua, si potrà realizzare un campo da gioco completamente in parquet, insieme ad altri lavori che renderanno il palazzetto dello sport di Curti assolutamente all'avanguardia».

« In questi anni, la nostra amministrazione si è dovuta preoccupare anche della mancata agibilità di strutture pubbliche, a causa dell’assenza di manutenzione da parte di chi le gestiva in passato; prossimamente metteremo mano anche al campo sportivo e ad altri impianti», conclude il primo cittadino di Curti Antonio Raiano.