Gevi Napoli premiata a Palazzo San Giacomo, la promessa di Manfredi: «Voi la coppa, noi il palazzetto»

Se l'accoglienza alla stazione di Piazza Garibaldi, nel primo pomeriggio, era già stata calorosa, da meno non è stato il tripudio delle centinaia di tifosi presenti all'esterno di Palazzo San Giacomo: non si ferma la festa per la Generazione Vincente Napoli Basket, reduce dal trionfo in Coppa Italia e premiata oggi al Comune di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi.

«Un grande ringraziamento a chi ci ha regalato questa emozione straordinaria - le parole del primo cittadino - Sono state tre partite da infarto, ci avete messo a dura prova.

Poi parola al presidente della società, Federico Grassi: «È stata un'emozione grandissima, forse abbiamo anche bruciato qualche tappa. La svolta? È arrivata questa estate, quando abbiamo deciso di rendere questa società da sportiva a impresa vera, partendo dalla presa di un amministratore delegato come Alessandro Dalla Salda. Al futuro non ci pensiamo, per ora vogliamo goderci questo trionfo. Giovedi sono partito pensando fosse già un sogno, breve o lungo.

Poi abbiamo capito che i sogni possono essere realizzati. Abbiamo battuto la fortissima Brescia, Reggio e poi "Golia" Milano, che ha un ingaggio di molto superiore al nostro. I soldi nello sport non vincono sempre? Direi che il pomeriggio di ieri ci dà ragione. Un grazie speciale a coach Milicic, che ha portato questi giocatori a concretizzare il sogno di tutti noi. Sono stati sei anni duri fino ad oggi, tutti dicevano che nel giro di mesi saremmo falliti come le precedenti società. Oggi invece ci troviamo qui con la Coppa Italia, come ci aveva chiesto anche il capitano Morena».