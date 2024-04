Maurizio Sarri, grave lutto in famiglia: il messaggio di cordoglio del Napoli

Grave lutto in famiglia per Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli tornato alla cronaca nelle scorse settimane per l'addio alla Lazio - che allenava da due anni - con le dimissioni nel cuore della stagione.

Il toscano ha infatti dovuto dire addio alla madre.

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la Ssc Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina» si legge dal profilo Twitter del club azzurro. Sarri ha allenato il Napoli per tre anni dal 2015 al 2018 sfiorando anche lo scudetto nell'ultima stagione.