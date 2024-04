San Gregorio Armeno, morto Alessandro Starini: le botteghe chiuse per lutto

Le Botteghe di San Gregorio Armeno, note in tutto il mondo per le loro opere d'arte artigianali, restano chiuse per la morte prematura Alessandro Starini, amico e collega dei bottegai. Alessandro Starini, era «uno dei membri dell’associazione più stimati», dicono i colleghi.

Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio, ha manifestato il il suo cordoglio alla famiglia: «Non solo è stato un abile artigiano - ha detto Capuano - ma anche come membro prezioso della famiglia di San Gregorio. Oggi la nostra associazione si raccoglie attorno alla famiglia del nostro caro amico, per il quale ci saranno i funerali alle 16 alla Basilica di San Lorenzo. Un bravo uomo, un ottimo artigiano e un membro della famiglia di tutti i presepiai. Dal momento che i funerali di Alessandro si terranno nel pomeriggio, ritengo che sia opportuno restare chiusi per lutto, tutta la giornata. Visitatori e cittadini capiranno e apprezzeranno questo umile gesto in ricordo di un nostro fratello, vedendo una San Gregorio Armeno completamente chiusa».

«Alessandro - ha detto il coordinatore dell’associazione Botteghe di San Gregorio Gabriele Casillo - oltre ad essere un bravo artigiano presepiale nell'arte della manipolazione dell'argilla era anche un ragazzo gentile e generoso, ricorderò sempre la sua disponibilità verso tutti e la sua passione per l’arte presepiale quando passavano i turisti e non si risparmiava a dare spiegazioni indipendentemente dalla vendita del suo prodotto».