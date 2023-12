Un Natale... fortunato!, ecco gli eventi natalizi della Confcommercio Vomero e Arenella

Avvicinarsi al Natale con i migliori auspici, e illuminare di gioia e colori strade e piazze di quel grande centro commerciale a cielo aperto che rappresentano i quartieri collinari partenopei.

“Confcommercio Campania” e “Confcommercio Vomero - Arenella” “Imprese Collinari” si fanno carico per il secondo anno di seguito di portare eventi natalizi itineranti nei due quartieri per due weekend della fortuna organizzati in sinergia con la “D2 Eventi”



L'inaugurazione è prevista per l'8 dicembre alle 10.30 in piazza Fuga, alla presenza di esponenti della Confcommercio campana e delle istituzioni locali.

Gli eventi, patrocinati dalla V Municipalità di Napoli, promettono di emozionare i più piccoli ma anche i grandi, con illusionismo, giocoleria, acrobazie e magia, senza dimenticare sputafuoco e bolle di sapone; dall'altro intendono contribuire ad animare le vie del commercio nei giorni più caldi dello shopping natalizio.

Agli eventi è associata anche una estrazione di premi e/o buoni sconto rivolta a quanti acquistano in uno degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

Per partecipare sarà sufficiente conservare lo scontrino e portarlo con sé ad uno degli eventi.

“La mia impressione, spiega Georgia Forte, presidente Confcommercio Vomero Arenella e rappresentante del direttivo Confcommercio Napoli, è che dopo la pandemia si stenti a tornare alla ritualità del contatto, allo shopping come esperienza umana e come pretesto per animare le strade dei nostri quartieri. Il fast-shopping online oltre a correre in direzione opposta alla sostenibilità va anche contro la socialità, contro l'essere comunità ”.

“Ci sono dei momenti, invece, in cui bisogna tornare al contatto umano. Questa città ce lo ha insegnato in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, del resto. Perché non tornare a vivere le nostre vie e le nostre botteghe appieno approfittando del cuore caldo del Natale?”, conclude.