«Expo consumatori» e «Villaggio della sostenibilità» a Pietrarsa

I consumatori invadono Napoli con una kermesse di tre giorni che vedrà protagoniste 12 associazioni dei consumatori, la sesta edizione di «Expo consumatori 2023» promossa da Assoutenti e il secondo anno del «Villaggio della sostenibilità» di Adiconsum.

Dal 12 al 14 dicembre, presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli, tre giornate di dibattiti, seminari, laboratori e percorsi espositivi che toccheranno diversi ambiti della vita dei consumatori: economia circolare, crescita, digitalizzazione, riciclo e riuso, comunità energetiche, alimentazione, sovraindebitamento, ludopatia, contraffazione.

In collaborazione con 12 associazioni dei consumatori del Cncu, inoltre, migliaia di giovani delle scuole campane daranno vita a decine di eventi e laboratori grazie al progetto «Ricomincio da tre» per la diffusione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile, promosso con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust.

Nei tre giorni della manifestazione ad alternarsi sul palco ci saranno, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'Ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, l'Ad di Plenitude, Stefano Goberti, l'Ad di Enel X Way Italia, Federico Caleno, il Segretario Generale Cisl, Luigi Sbarra, l'Ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, la viceministra al Mase, Vannia Gava, i vertici di società quali Centromarca, Ferrarelle, Lactalis nonché una rappresentanza dell’Anci.