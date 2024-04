Napoli in stile “Manga giapponese”: il video virale sui social

Sta spopolando sui social, un divertente e curioso video sulla città di Napoli, realizzato in stile Manga giapponese.

Accompagnato da una divertente canzoncina, il cartoon mostra i luoghi più belli e iconici di Napoli in “salsa orientale” come la cupola della chiesa di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, trasformata in pagoda, e tanti personaggi famosi partenopei: il cantante Gigi D'Alessio che sorseggia un caffè, il rapper Geolier, Donato “con mollica o senza”.

Lo spot clip, in chiave Anime by Manga sull'amata Città di Napoli, sta spopolando sul web. L’autore è Vincenzo Convertini, docente e social media manager pugliese che, dopo aver cartonizzato città della sua regione come Bari e Martina Franca, ha pubblicato anche un filmato dedicato a Napoli.