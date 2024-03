Cristofer Oliva, il processo: in aula la verità del teste, amico di vittima e imputato

Torna in aula il processo per la scomparsa di Cristoforo “Cristofer” Oliva. Corte di assise appello, mancano pochi minuti a mezzogiorno, si è accomodato in aula come persona informata dei fatti Agostino Di Lorenzo (classe 1991), attualmente residente in Francia. Nel corso del processo è imputato Fabio Furlan, ritenuto da sempre ex amico del cuore di Cristofer. Nel corso della udienza del 14 febbraio del 2020, ci fu un confronto tra Di Lorenzo e l’altro amico del gruppo del ragazzo scomparso, vale a dire Karim Sadek, che attualmente vive e lavora all’estero, ma che è comunque atteso in aula a Napoli nel corso del processo di assise appello.

Difeso dai penalisti Dario Vannetiello e Luigi Petrillo, Furlan è in aula a piede libero, dopo che la Cassazione aveva cancellato una precedente condanna, rimandando gli atti a Napoli.

Tensione a fette, i parenti del ragazzo scomparso sono assistiti dai penalisti Valerio De Maio e Paolo Trofino, in qualità di parte civile.

Cristofer è scomparso a novembre del 2009, ora si attende il racconto del teste.