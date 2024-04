Napoli, Centro Direzionale viaggio nell'orrore tra prostituzione, degrado e scale mobili immobili

Per descrivere le attuali condizioni del Centro Direzionale di Napoli è sufficiente una sola parola: degrado. E' infatti proprio il degrado ad essere uno dei tratti caratteristici del complesso di edifici e grattacieli progettato dall'architetto giapponese Kenzo Tange, completato nel 1995 e che doveva proiettare Napoli nel futuro. A dispetto dei buoni propositi e dalla bontà - almeno sulla carta - del progetto dell'archistar orientale, però, la situazione è tutt'altro che rosea. Addentrarsi nei meandri di quello che in alcuni punti, specie nei sotterranei, somiglia ad un qualche b-movie statunitense anni '80, può essere una esperienza decisamente emozionante - nel senso più negativo del termine - ma che può lasciare tanti interrogativi sul come si è arrivati a certi livelli di abbandono.

Il viaggio nel degrado del Centro Direzionale di Napoli parte proprio dall'enorme area sottostante che ospita i parcheggi. In moltissimi punti, come testimoniano anche i residenti della zona, a spadroneggiare è la prostituzione. Donne, uomini, ragazze e ragazzi di qualsiasi etnia o nazionalità che vendono il loro corpo per pochi euro, utilizzando gli spazi abbandonati come luogo dove consumare fugaci rapporti sessuali. Un sottobosco di squallore umano a cui si aggiungono ladruncoli di ogni genere e rapinatori che cercano di nascondersi dopo i "colpi" realizzati magari nella vicina piazza Garibaldi. Non mancano - e le cronache cittadine sono estremamente ricche in tal senso - spacciatori, tossicodipendenti e gli accampamenti dei senza fissa dimora che, in alcune zone, hanno dato vita a vere e proprie "camerette" fatte di coperte e cartoni.

Arrivare a respirare l'aria aperta in superficie è compito arduo: molti gli ascensori fuori uso e quasi totalmente inservibili le scale mobili. Gli impianti sono fermi da decenni, in molti casi sbarrati con pesanti inferriate metalliche e trasformate, come testimoniano gli scatti dell'attivista Salvatore Catricalà, in vere e proprie discariche di rifiuti.

Sotto gli impianti abbandonati prendono posto altri accampamenti di senzatetto, quelli che non riescono a trovare posto nell'inferno del piano -1.

E nemmeno camminare in superficie è una esperienza del tutto priva da rischi. I mattoncini che compongono il piano di calpestio sono sconnessi in molti punti, fino a formare veri e propri "buchi" nei quali è molto facile inciampare. Nelle ore tardo-pomeridiane e serali, inoltre, l'area è poco e male illuminata e si trasforma in un facile terreno di conquista per scippatori e rapinatori a mano armata. Emblematico, da questo punto di vista, il caso emerso negli scorsi giorni di una tabaccheria situata a pochi passi dalla Procura della Repubblica rapinata due volte nel giro di una settimana.

Se le attuali condizioni del Centro Direzionale non sono un disastro, poco ci manca. Molti negozi sono sfitti e così anche parte degli uffici - secondo alcune stime si arriverebbe al 30% di immobili vuoti - situati all'interno dei grattacieli. Di sicuro il prezzo alto degli immobili non aiuta: sui più noti portali di ricerca immobiliare, infatti, l'affitto di un locale commerciale all'interno del Centro Direzionale varia da un minimo di 700 fino a "picchi" di 8000 euro mensili per i locali di pregio. Prezzi assolutamente fuori mercato per una zona dove a regnare è il degrado.

Per il prossimo futuro, però, sembra esserci ancora una flebile fiammella di speranza. In autunno è prevista l'apertura della stazione Centro Direzionale della Linea 1, la speranza - anche se ad oggi è arduo fare previsioni - è che il passaggio del Metrò possa dare nuovo impulso allo sviluppo di una zona che, dal Covid ad oggi, sta affogando nelle sabbie mobili della desolazione.