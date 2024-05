Napoli, spiagge e fondali puliti: torna la storica campagna di legambiente

Da domani 10 al 12 maggio una “marea” di volontari e volontarie invaderà le nostre spiagge equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare in tutta alle decine di iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024, la storica campagna organizzata da Legambiente e dai suoi circoli che da 34 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili.

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2024, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri.

L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle spiagge, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le stories di Instagram, oltre al tag al profilo Legambiente e l’hashtag #SpiaggeFondaliPuliti. Anche quest’anno a supportare le iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024 ci sarà Sammontana (in qualità di partner principale) e Biotherm (in qualità di partner).

Primo appuntamento a Napoli domani 10 maggio ore 11.00 presso la Rotonda Diaz con il Circolo Legambiente “La Gabbianella e il Gatto” con la pulizia del litorale e un flash mob “La Sirena Partenope e le sue avventure di Plastica”, mobilitazione per porre l'attenzione sul tema dei rifiuti in mare, soprattutto la plastica. L'iniziativa è promossa in collaborazione con Asia.

Sabato 11 maggio alle ore 9,30 presso presso il porto di Santa Maria di Castellabate una giornata di sensibilizzazione volto alla raccolta di rifiuti dispersi in mare in collaborazione con il Comune di Castellabate. Iniziativa di pulizia organizzata dal Circolo Legambiente Stella Maris Agropoli alle ore 9:00 presso la spiaggia Lido Azzurro di Agropoli.

Sempre sabato 11 maggio altri due appuntamenti: ore 10 presso l'arenile ex lido Nato a Varcaturo - Giugliano dove il circolo locale di Legambiente Giugliano promuove la pulizia della spiaggia con la richiesta di abbattere il muro che non fa vedere il mare; il circolo di Solofra organizza un percorso per per conoscere l'evoluzione del sistema idrico della città di Solofra, alla scoperta Bellezze del Parco Sorgenti delle Bocche, porta del Parco Regionale dei Monti Picentini.