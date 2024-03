Sandokan si pente, Legambiente: «Adesso riveli i segreti della Terra dei Fuochi»

«La collaborazione di Francesco Schiavone detto Sandokan è una buona notizia ma è ancora più importante che riveli i tanti segreti, i protagonisti e le cause di tanto dolore, violenza e morte che hanno condannato la popolazione della “Terra dei Fuochi” in provincia di Napoli e Caserta a vivere in una territorio martoriato da rifiuti illegali e da cemento criminale».

Così, in una nota congiunta, Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente.

«Lui è a conoscenza delle verità su patto tra politica, imprenditoria e criminalità non solo in Campania, un patto su cui sin dai primi anni '90 le ecomafie hanno prosperato, diffuse come un virus spinte da interessi trasversali in cui si intrecciano sempre di più criminalità ambientale, economica e organizzata in un triangolo perfetto», sottolineano.