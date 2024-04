Reggia di Caserta, da lunedì in vendita i ticket per “Domenica al Museo”

Alla Reggia di Caserta, dopo i 12.286 visitatori registrati giovedì, nel giorno della Festa della Liberazione a ingresso gratuito, ci si prepara alla “Domenica al Museo” del 5 maggio. Si tratta dell’iniziativa del Ministero della Cultura che, la prima domenica di ogni mese, prevede l'accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Come di consueto, per questa giornata una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle 11 di lunedì fino a esaurimento.

In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 5 maggio fino a termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire da 2 anni, devono essere muniti del titolo. Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket.

Non è possibile, infatti, accedere al monumento in orario differente da quello riportato sul biglietto. Saranno create due file distinte: l’una per i possessori del biglietto “Solo Parco”, l’altra per quelli del biglietto “Parco+Appartamenti”. Saranno chiusi le Sale Vanvitelli, la Gran Galleria con la mostra “Visioni”, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.