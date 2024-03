Sandokan, Francesco Schiavone si pente: la resa del super boss dei Casalesi

A distanza di 26 anni dal suo arresto Francesco Schiavone conosciuto come “Sandokan”, ha iniziato a collaborare con la giustizia. Finisce l’era del “silenzio” del capo dei capi del clan dei Casalesi che prese le redini in mano del cartello camorristico dopo la fondazione del gruppo di Antonio Bardellino, ucciso in Brasile.

Dopo il pentimento del figlio Nicola qualche anno fa, anche il boss – dopo 26 anni di carcere duro – ha deciso di collaborare con la giustizia.

Nelle scorse ore, i carabinieri si sono recati nell’abitazione dei familiari del boss offrendo loro un programma di protezione come già successe con l’arresto, nel 2018, del figlio primogenito, Nicola Schiavone ma in quel caso molti decisero di restare a Casal di Principe.

«Se la collaborazione sarà rispettosa della verità alcuni pezzi di storia fin qui conosciuti cambieranno e saranno riscritti in base a quanto veramente accaduto.

Ci sono persone che aspettano la verità da 30 anni e se per fare giustizia bisogna spostare indietro le lancette, si cominci presto». Così, i componenti della Commissione Legalità dell’Ordine dei giornalisti della Campania.