Tre strade e non solo il Lungomare Marconi da “blindare” con l’autovelox fisso. È la richiesta formalizzata alla Prefettura dal Comune di Salerno e dalla Polizia municipale per frenare l’escalation di sinistri e ridurre il tasso di pericolosità di strade ritenute sensibili. Venerdì scorso il comandante della polizia locale, Rosario Battipaglia, e il capitano Francesco Alaia, hanno effettuato un attento sopralluogo per verificare la fattibilità del posizionamento di un autovelox fisso sulle strade maggiormente esposte al rischio incidentalità stradale. Il sopralluogo ha avuto esito positivo.

E immediata è scattata la richiesta formale alla Prefettura di attivare tre postazioni fisse di autovelox per limitare la velocità dei veicoli. Su quali strade? Nella proposta-richiesta inoltrata al prefetto Francesco Esposito, stando a quanto si apprende, ci sono tre strade indicate come ad alto tasso di incidentalità stradale: si tratta di via Lungomare Tafuri, via Lungomare Marconi, via Delle Calabrie, nella estrema zona orientale al confine con località Lamia e Pontecagnano Faiano. Non più dunque una sola postazione sul Lungomare Marconi come nei mesi scorsi era stato paventato a fronte della escalation di sinistri mortali e con feriti che hanno funestato le strade del capoluogo. Il Comune ha deciso.

La Polizia municipale ha effettuato le verifiche tecniche con esito positivo. Adesso la parola finale passa al decreto prefettizio. Secondo le disposizioni normative vigenti, infatti, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento e dal 2020, con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, anche sugli altri tipi di strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, l’installazione dell’autovelox fisso e non presidiato dalla pattuglia richiede un decreto del prefetto del capoluogo di provincia in cui si trova il tratto di strada interessato. Questo provvedimento serve ad autorizzare l’impiego dell’apparecchio che rileva le infrazioni in automatico, funzionando senza la presenza della pattuglia sul posto. L’autovelox fisso sarà affiancato dalle postazioni mobili della Polizia municipale che hanno consentito di multare sino ad oggi circa 200 salernitani per eccesso di velocità. L’amministrazione comunale si sta muovendo a ritmo serrato per farsi trovare pronta appena ci sarà l’ok all’installazione dei tre dispositivi fissi che serviranno a frenare le corse di motociclisti e automobilisti. La decisione di posizionare gli autovelox fissi su via Delle Calabrie è motivata dall’elevata pericolosità della strada dove si registrano con frequenza ricorrente incidenti frontali e tamponamenti: ben 19 i casi registrati sino ad oggi secondo l’ufficio infortunistica stradale. «Dalla valutazione dei sinistri stradali rilevati - si legge nel dossier - emerge che tali incidenti, per un numero cospicuo, si verificano per inosservanza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, per omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché per velocità non adeguata». Altre due strade che saranno sottoposte al controllo 24 ore su 24 dell’autovelox fisso saranno inevitabilmente il Lungomare Marconi (58 sinistri e 4 morti rilevati in due anni) e il Lungomare Tafuri (15 sinistri con feriti registrati sino ad oggi). Nel terzo trimestre dell’anno in corso si rileva una media di 63 incidenti al mese. Mentre nel secondo trimestre 2023 si registrava una media di 54 sinistri mensili. Si rilevano ben 190 incidenti in tre mesi (record toccato in quest’anno in corso), di cui 81 con danni a cose.

Pesante il bollettino dei feriti: sono 137, per una media di 45 ferimenti al mese. A fine ottobre il nuovo prefetto di Salerno, Esposito, aveva annunciato tempi rapidi per l’aggiornamento del decreto che avrebbe autorizzato gli autovelox con postazione fissa. Un progetto messo in piedi dal Comune già a inizio 2023. Il 22 gennaio scorso l’amministrazione comunale aveva effettuato verifiche sulla fattibilità di istituire un autovelox.