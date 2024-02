Si prevede a stretto giro una carenza di loculi nei cinque cimiteri comunali (San Nicola Manfredi capoluogo, Pagliara, Toccanisi, Monterocchetta ed infine Santa Maria Ingrisone). L'amministrazione comunale corre ai ripari, prima che possa scattare un'emergenza. E proprio nel corso dell'ultima seduta di giunta, l'esecutivo ha fornito l'indirizzo all'ufficio tecnico affinché si adoperi in tal senso.

A confermarlo è stato lo stesso sindaco Arturo Leone Vernillo. «Secondo l'attuale tasso di mortalità che si sta registrando nella nostra comunità negli ultimi anni, abbiamo previsto la realizzazione di una trentina di loculi la cui realizzazione sarà suddivisa in tutti i cimiteri cittadini con la priorità che sarà data ai cimiteri di Pagliara e Monterocchetta che sono poi quelli dove la disponibilità di loculi è davvero ridotta al minimo. Contemporaneamente saranno realizzati anche degli ossari che accoglieranno i resti mortali derivanti dalle esumazioni e dalle esumazioni allorquando sarà scaduto il termine delle relativa concessioni».

L'unico cimitero per il quale non si registrano criticità proprio in fatto di carenza di loculi e o tombe anche nel prossimo futuro è quello della località di Santa Maria Ingrisone. «Prima della progettazione di nuovi loculi ha infine sostenuto sempre il sindaco sannicolese ho già dato mandato al personale preposto di avviare un accurato censimento circa la scadenza delle concessioni dei loculi attualmente occupati. Infatti alla scadenza delle stesse chiederemo ai familiari di provvedere alla esumazione dei resti in maniera tale da liberare nuovi posti».