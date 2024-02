Il Pd: «Lavori al terminal, zero soluzioni per i bus»

«Dove sosteranno i bus extraurbani a Benevento? Ad oggi una risposta che interesserebbe in tanti, per la verità, tra studenti, pendolari, autisti e cittadini non c'è. Ed è grave che non ci sia quando manca (o mancherebbe poco) per la pubblicazione del bando per l'avvio dei lavori che riguarderanno anche Piazzale Venanzio Vari, attuale terminal bus». A intervenire sulla questione è il gruppo consiliare del Pd a palazzo Mosti.

Gli esponenti dell'opposizione ricordano: «Si era parlato di diverse sistemazioni: zona sede Coni e altre ipotesi.

Si era detto che il piano dettagliato sarebbe stato esposto in commissione Attività produttive, cosa che ad oggi non è avvenuta. E dunque chi deve organizzare le proprie attività anche in base a dove arrivano e da dove partono i bus extraurbani oggi si trova a brancolare nel buio, sospeso nel consueto pressappochismo di questa amministrazione».

Per il Pd «è grave lasciare in sospeso una questione che non solo tocca le esigenze dei pendolari, ma anche quelle di tantissimi cittadini: è chiaro che una scelta del genere va ponderata attentamente perché potrebbe incidere sul traffico in città e anche su quell'inquinamento da polveri sottili che l'amministrazione dice di voler contrastare. Per noi la miglior soluzione sarebbe stata la riqualificazione del terminal attuale, lasciato all'incuria più totale. In ogni caso, vista l'importanza della questione, chiediamo che l'assessore venga al più presto in commissione ad esporre in merito».