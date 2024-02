L'appalto più atteso della città è ai blocchi di partenza. Sta per scattare la gara per la realizzazione dell'intervento di «Rigenerazione urbana dell'area di piazza Risorgimento e dell'area attualmente adibita a terminal bus extraurbani», avviata ieri con la pubblicazione della determina del dirigente del settore Lavori pubblici Antonio Iadicicco. Manca ora soltanto lo sblocco della piattaforma telematica nazionale, atteso ad horas, per dare il via ai 30 giorni assegnati alle ditte per concorrere alla partita da 7 milioni (5,5 per lavori) che ridisegnerà profondamente il volto del centralissimo comparto urbano.

Intervento che catalizza attenzioni e veleni da quasi dieci anni, ovvero dal deliberato di giunta del 29 agosto 2015 che segnò l'avvio del percorso per l'ottenimento dei 18 milioni del Programma periferie erogati dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo innumerevoli traversìe, il parcheggio interrato in project financing si è trasformato in una piazza pedonale, mentre lo stazionamento per auto sorgerà adesso nell'area ex La Salle. Un effetto domino che ha comportato la rimodulazione delle somme a disposizione, scese da 8,8 milioni a 7 milioni per l'uscita di scena dei privati a seguito dei rilievi Anac, e che ha determinato conseguentemente la dilatazione della tempistica, rendendo irreale l'attuale scadenza fissata al 30 giugno.

Ma sul punto arriva una importante novità contenuta nell'ultima Finanziaria. Il comma 303 della legge di Bilancio per il 2024 modifica le precedenti statuizioni sancendo che «nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026». Fattispecie nelle quali l'ufficio tecnico municipale ritiene rientri anche l'intervento. Tra le novità va segnalato anche il cambio del responsabile unico del procedimento, individuato adesso in Carmelo Savignano che subentra ad Antonella Moretti, neodirigente dell'Urbanistica.

Dalla pubblicazione dell'avviso di gara prevista a breve scatteranno i 30 giorni per la presentazione delle offerte. Sarà poi necessaria la rituale fase di verifica della validità e la dichiarazione del vincitore, sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa che premierà le proposte migliorative del progetto di fattibilità stilato per il Comune dall'architetto Pierfrancesco Resce. Bisognerà quindi attendere ulteriori 30 giorni per la ricezione di eventuali opposizioni dei concorrenti. Lo start del maxicantiere di piazza Risorgimento e dell'area La Salle è stimato verosimilmente per maggio.

Il progetto prevede che Piazza Risorgimento torni a essere luogo per aggregazione ed eventi sottratto alle auto: «Uno spazio privo di ostacoli, capace di accogliere manifestazioni ma anche punto di riferimento privilegiato per i tanti studenti» si legge nella relazione progettuale. L'agorà sarà circoscritta da «una nuova struttura porticata costituita da esili pilastri a pianta quadrata e rivestiti in travertino», e si arricchirà di elementi di arredo urbano. Punto focale dell'intervento sarà la fontana che già l'urbanista Piccinato, padre della originaria pianificazione cittadina, aveva progettato per il centro della piazza. Nell'area ex La Salle che oggi ospita il terminal bus sorgerà un parcheggio composto di due livelli fuori terra con 181 stalli per automobili e 18 per motocicli. In adiacenza al parcheggio, su via Pertini, sorgerà un edificio destinato a bar, sala di attesa, servizi igienici. Completeranno l'intervento due aree di parcheggio a raso per complessivi 41 posti auto, destinate ai residenti.