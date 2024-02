Benevento, missione farmaci ai più bisognosi: scocca l'ora della raccolta solidale

Torna anche quest'anno, la Giornata di raccolta del farmaco che da domani al 12 febbraio consentirà di donare uno o più medicinali da banco ai bisognosi. I medicinali raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e farmaci. A Benevento e provincia la raccolta si svolgerà presso le diciotto farmacie che hanno aderito. Nove nel capoluogo: Igea e San Diodato al viale Mellusi, Del Grosso in via Perasso, Italiano e Mercaldo a via Napoli, Fatebenefratelli al viale Principe di Napoli, la parafarmacia Cardone in via dei Longobardi, Conte in via Crocerossa e Farmacia Fabbriche Riunite in via delle Puglie. Per la provincia, invece, a Telese Terme aderisce la parafarmacia Cardone di viale Minieri e la Farmacia delle Terme in via Colombo; a Sant'Agata de' Goti le farmacie Ievoli in piazza del Carmine e la Farmacia Viola in viale Vittorio Emanuele. E ancora a San Salvatore Telesino la farmacia Cusano di via Bagni, a Torrecuso Farmacia Pontoriero in via Fabbricata. Farmacia Palumbo a Vitulano, Farmacia Iglio ad Airola e, infine, Farmacia Chiavelli a San Giorgio del Sannio. I volontari del banco farmaceutico saranno presenti nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa nel prossimo fine settimana, a loro si potrà consegnare i medicinali da donare. Negli altri giorni sarà comunque possibile (sempre 6 al 12 febbraio) donare un farmaco segnalandolo al farmacista che procederà alla raccolta.

Otto gli enti a cui andranno i farmaci e che avranno il compito di distribuirli ai più bisognosi del territorio. Si tratta di Caritas Parrocchiale «Il Pozzo Di Giacobbe» della parrocchia Sacro Cuore di Benevento, dell'associazione «Progetto Vita» di Pesco Sannita, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, Fraternità di Misericordia di Benevento, il Cireneo di Sant'Agata de' Goti, Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia di Telese Terme, Cooperativa Nuovi Orizzonti Sai Torrecuso, Caritas Diocesana Telese-Cerreto-Sant’Agata e la collaborazione fattiva del vescovo Giuseppe Mazzafaro. «Anche quest’anno – spiega Antonella Castiello, coordinatrice Banco Farmaceutico Benevento – ci sono tante emergenze a cui fare fronte.

Virus che viaggiano veloci ma anche nuove difficoltà economiche, come gli aumenti delle bollette e più in generale l'incremento di persone bisognose. Emergenze che non risparmiano certo il nostro Sannio. Per questo il nostro appello e il nostro impegno devono essere ancora più forti e pressanti. Serve la partecipazione di tutti».