Compleanno Mastella, torta e spumante a Palazzo Mosti

Torta e spumante a Palazzo Mosti per festeggiare il 77esimo compleanno del sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella. Sul dolce una frase/augurio che il primo cittadino pronuncia spesso: "Buona vita".



«Oggi compio gli anni - ha scritto Mastella sulla propria pagina Facebook - Ormai parecchi ma sono sereno per come è andata. Ringrazio la Provvidenza per il dono della vita che ancora mi concede. Ringrazio mia moglie, i miei figli e i miei straordinari nipotini che amo infinitamente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni».