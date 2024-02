Anziano investito da un'auto a Caivano: trasportato in ospedale

Attimi di paura a Caivano. Un anziano è stato investito in tarda serata da una Fiat Panda, mentre attraversava la strada adiacente la Torre Civica (di fronte al Castello Medioevale), nei pressi di via Dante, in direzione del centro storico cittadino.

L’uomo, soccorso da alcuni passanti e dai residenti, allertati dal rumorso incidente, è apparso assai dolorante ed ha riportato ferite agli arti inferiori.

Poi, dopo l’intervento dei sanitari del 118, è stato trasportato subito all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore per gli accertamenti e le cure del caso.

Da annotare che il giovane alla guida del veicolo si è fermato anch’egli sul posto appena dopo l’impatto, per prestare aiuto allo sfortunato uomo in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza.