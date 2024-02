Limite di 30 Km/h a Napoli, Manfredi: «Necessario ridurre l'incidentalità»

«La sicurezza stradale è una priorità, ci sono troppi morti nelle strade delle città, investimenti sulle strisce pedonali. Esiste un'emergenza a cui va data una risposta che non è politica ma operativa».

Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a «Il Corriere delle città», in merito alla polemica innescata dalla delibera del Comune di bologna sui 30km/h in città.

Secondo Manfredi, «intervenire sulla riduzione della velocità in alcune strade è una scelta molto opportuna: vanno ovviamente valutate le aree su cui mettere il limite, ma credo che nelle strade a maggior rischio scegliere il limite dei 30km/h sia giusto». Il sindaco ha sottolineato che oltre al tema del limite c'è poi quello del controllo affinchè il limite sia rispettato: «Credo che, non in modo vessatorio, i controlli automatici, l'autovelox, possano aiutare. L'obiettivo è riuscire a ridurre l'incidentalità»