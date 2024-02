Mondiali sport acquatici Doha, l'Italia conquista l'argento nella staffetta 4x100

L'Italia conquista il secondo posto nella staffetta 4x1000 nel mondiale degli sport acquatici a Doha. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo conquistano la medaglia d'argento in 3'12"08, mentre la Cina vince e finisce prima in 3'11"08 segnando il record nella categoria. La medaglia di bronzo va agli Stati Uniti con il tempo di 3'12"29. In prima frazione il cinese Pan Zhanle nuotando in 46»80 stabilisce il nuovo record mondiale dei 100 stile libero.