Turismo, nuove frontiere e opportunità per il sistema Italia: presentazione in Enit

Il patrimonio industriale è la nuova frontiera del mercato del turismo locale ed internazionale. Grande attrazione in Europa e in Italia, il turismo industriale o turismo d’impresa punta alla conoscenza e alla scoperta di luoghi, manufatti, strutture, processi e persone che identificano lo stile di vita e produttivo di uno specifico territorio e quindi del made in Italy.

Sono nate iniziative e progetti che mirano a promuovere iniziative di visita ad aziende, stabilimenti produttivi, musei e archivi d’impresa, siti industriali dismessi.

Il turismo industriale è così diventato una nicchia ben caratterizzata nel panorama delle pratiche turistiche più̀ diffuse e del turismo culturale e includono la visita di stabilimenti industriali, la partecipazione a eventi organizzati dall’azienda, la conoscenza delle tecniche di produzione e delle attività̀ di ricerca e sviluppo dell’azienda, così come la promozione di prodotti e servizi dell’azienda stessa.

«L’analisi del fenomeno consente di apprezzare l’offerta di turismo d’impresa come foriero di occasioni di sviluppo per un paese come l’Italia, che, oltre ad essere conosciuto per il patrimonio culturale, vede uno dei propri punti di forza nello scenario competitivo internazionale, nella riconoscibilità̀ e universale attestazione di qualità̀ del sistema produttivo, fondato sul made in Italy» dichiara Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit.

«Il turismo d’impresa è un’opportunità̀ per i turisti di conoscere da vicino il mondo dell’industria e dell’impresa nonché consente alle aziende di promuovere la propria immagine, le propria attività̀ e i prodotti» commenta Ettore Ruggiero, autore del libro “Il turismo industriale” edito da Franco Angeli e che vuole raccontare il turismo industriale, ovvero il turismo alla scoperta del “saper fare”, in netta crescita nel mercato turistico e dalle grandi potenzialità per le imprese e le economie locali dell’Italia.

Appuntamento per la presentazione venerdì 19 aprile alle 12 presso Enit in via Marghera 2, Roma.

I prodotti “made in Italy” si identificano principalmente con quelli ascrivibili ai settori delle “quattro A”: Abbigliamento-moda, Arredo-casa, Automazione-meccanica e Alimentare. E in tutti i territori italiani è possibile valorizzare la presenza di aziende afferenti a tali settori prevalenti.

Raccontare la qualità̀ del prodotto italiano è una delle sfide a cui è chiamata la manifattura del nostro paese. Emozioni, stili di vita, cultura di un territorio diventano quindi elementi da mettere a sistema per favorire l’appeal delle destinazioni turistiche italiane.

L’incontro sarà occasione per rivolgersi e orientare il mondo imprenditoriale a ogni livello e suscitare un rinnovato interesse per azioni adeguate a sviluppare un’offerta attrattiva dall’offerta di servizi di turismo industriale in termini qualitativi (nuove tipologie di turisti e visitatori) e quantitativi (numero di visitatori e spesa pro-capite), agli standard qualitativi adeguati fino ai bisogni ed alle aspettative di un pubblico sempre più̀ esigente.